Fórum Mundial das Águas terá evento no Amazonas

O Amazonas sediará, em 2017, um dos eventos preparatórios para o Fórum Mundial das Águas. O Fórum Mundial da Água é o maior evento global sobre o tema, sendo realizado pelo Conselho Mundial da Água. A próxima edição do evento está marcada para ocorrer em 2018, em Brasília. A capital brasileira venceu a disputa com Copenhague (Dinamarca).

A confirmação foi dada pelo presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), engenheiro civil José Tadeu da Silva, durante reunião com a diretoria e coordenadores de Câmaras Especializadas do Conselho Regional da área no Amazonas, na capital amazonense. O Confea integra a comissão organizadora do fórum no país.

O Confea foi convidado a integrar a comissão de organização do Fórum Mundial devido ao êxito da Conferência Internacional Água e Energia – novas abordagens sustentáveis, que foi realizada pelo Conselho, no período de 27 a 29 de julho de 2016, em Brasília (DF). Além do Conselho Federal, Ministério das Cidades, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Agência Nacional de Águas (Ana) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) também compõem

a comissão.

Estão sendo programados sete eventos preparatórios para o fórum, no país. Todos eles serão realizados em 2017. Na Região Norte, o Amazonas foi o Estado escolhido para sediar o pré-evento do fórum mundial. Outros Estados, como Tocantins, São Paulo e Espírito Santo, também irão sediar. O presidente do Confea esclareceu que a organização do pré-evento do Fórum Mundial das Águas, no Amazonas, ficará a cargo do Confea, em parceria com o Crea Amazonas.

Para o presidente do Crea–AM, engenheiro civil Cláudio Guenka, a escolha do Amazonas como sede de um desses eventos é uma satisfação e uma grande responsabilidade na medida em que proporcionará ampla discussão envolvendo vários aspectos sobre a maior bacia hidrográfica do planeta, o que atrairá o olhar do mundo para a região.