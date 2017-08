Fórum de Bicicletas Manaus discute papel da comunicação na sensibilização da sociedade

A abertura do evento será realizada pelo Pedala Manaus, às 19h, na sede da Fieam – Fotos: Alex Pazuello/Semcom

Terá início, na noite desta terça-feira (22), o 6º Fórum de Bicicletas Manaus. Com o tema “Comunicação e bicicletas: Da sensibilização às pedaladas”, o evento, organizado pelo grupo Pedala Manaus, com apoio da Prefeitura de Manaus, vai reunir praticantes da modalidade, formadores de opinião, estudantes e outros agentes envolvidos no universo das bikes e que tenham relevantes contribuições para expor sobre o tema.

A abertura do evento será realizada pelo Pedala Manaus, às 19h, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) – local onde ocorrerá o restante das apresentações e discussões do primeiro dia. Às 19h15, a programação terá a participação de um agente da Prefeitura de Manaus, seguida pela apresentação do tema “Bicicletas compartilhadas e a importância para a mobilidade”, a ser feita por um representante da Tembici. A noite terá ainda a presença de representantes da Colômbia, país sul-americano de referência na mobilidade urbana, e finaliza com roda de discussões.

O Fórum de Bicicletas faz parte da programação da Semana Municipal do Ciclista, que teve início no último fim de semana com o lançamento da campanha “Respeito ao Ciclista” e o projeto “De bike pelo Centro”. A programação encerrará na sexta-feira com um passeio ciclístico e show musical.

O apoio ao Fórum de Bicicletas está entre as ações da Prefeitura de Manaus para o fortalecimento da prática na cidade. A disponibilização de mais espaços dedicados à bicicleta como meio de transporte, lazer ou esporte e o constante diálogo com os grupos organizados têm sido mecanismos adotados pelo Município para eliminar os obstáculos à prática do ciclismo na cidade, posicionando a capital amazonense entre as localidades brasileiras que mais investem no modal.

Recentemente, o prefeito Arthur Virgílio Neto instituiu o Dia Municipal do Ciclista (25 de agosto) para reforçar essas ações.

Com o Fórum, tanto a Prefeitura de Manaus quanto o Movimento Pedala Manaus pretendem envolver os formadores de opinião e a imprensa em geral na discussão, com metas ousadas de trazê-los para a necessária sensibilização do público a um olhar mais carinhoso e cuidadoso para o tema. A sensibilização é vista pelos organizadores como o primeiro e grande passo para a consolidação da bicicleta como um poderoso instrumento de transformação das cidades.

“É uma oportunidade de reunir diversos segmentos da sociedade para discutir mobilidade sustentável, onde a bicicleta tem papel fundamental. Queremos nos utilizar dos atuais meios de comunicação, desse dinamismo das redes sociais, para propagar essa mensagem e fazer com que a bicicleta ganhe ainda mais espaço nas vidas das pessoas”, explicou o coordenador do grupo Pedala Manaus, Paulo Aguiar.

