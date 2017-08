Fortes chuvas deixam quatro mortos e várias pessoas desaparecidas na Venezuela

Pelo menos quatro pessoas morreram e muitas estão desaparecidas após uma “enchente súbita”, causada pelo aumento do nível da água no córrego em que se banhavam, devido às fortes chuvas que atingiram o município de Girardot, no estado de Aragua, na Venezuela, informou o governo do país.

Os mortos são três homens e uma mulher, disse o ministro de Interior, Néstor Reverol, sem mais detalhes.

Em entrevista à emissora de televisão estatal VTV, Reverol afirmou que as “contínuas precipitações” registradas na região também provocaram um deslizamento de terra que atingiu dois automóveis e um ônibus.

Os serviços de resgate do estado iniciaram os trabalhos de busca, e as autoridades foram obrigadas a interditar a estrada que leva à localidade turística de Choroní devido às fortes chuvas na região.

Agência EFE

Leia mais:

Terremoto de magnitude 4,3 atinge costa central do Peru

Acidente de trem deixa ao menos 40 feridos nos Estados Unidos

Familiares denunciam descaso em buscas por vítimas de naufrágio no rio Amazonas