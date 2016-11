Forte tremor atinge Nova Zelândia e gera alerta de tsunami

Um forte terremoto foi sentido em todo o território da Nova Zelândia, na Oceania, e provocou um alerta de tsunami na costa oriental da Ilha do Sul, uma das duas maiores que compõem o país.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude 7.8 na escala Richter, maior do que o sismo de 22 de fevereiro de 2011, de 6.3, quando morreram 185 pessoas. Há notícias de que as primeiras ondas já atingiram o litoral.

“Qualquer um que se encontre na região deve se deslocar imediatamente para o interior”, escreveu a Proteção Civil neozelandesa no Twitter. O epicentro do terremoto foi registrado a 16 km de profundidade, em uma localidade situada 91 km ao norte de Christchurch, maior cidade da Ilha do Sul.

Até o momento, não há registros de danos graves ou vítimas.

Agência Ansa