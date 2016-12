Forte terremoto abala Ilhas Salomão; alerta de tsunami foi emitido

Um forte terremoto, com magnitude preliminar de 7.7 pontos, atingiu as Ilhas Salomão nesta quinta-feira (8), provocando um alerta de tsunami para a região. A informação é da Agência Xinhua.

O terremoto ocorreu a cerca de 68 quilômetros (42 milhas) a sudoeste de Kikakira, nas Ilhas Salomão, ou 211 quilômetros (127 milhas) a sudeste de Honiara. O abalo teve seu epicentro no mar, a 48,7 km de profundidade

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) classificou a magnitude preliminar do terremoto de 7.7 pontos, abaixo da estimativa inicial de 8.0. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico emitiu aviso para as Ilhas Salomão, Vanuatu, Papua Nova Guiné, Nauru, Nova Caledônia e Tuvaru e Kosrae.

O centro informou, em boletim, que “com base em todos os dados disponíveis, um tsunami pode ter sido gerado por esse terremoto e pode ser destrutivo em áreas costeiras, mesmo longe do epicentro”.

Agência Xinhua