Forte névoa encobre Manaus e aeroporto funciona abaixo do nível

Uma forte neblina encobriu a capital amazonense na manhã desta terça-feira (13) e comprometeu as operações do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, situado no bairro Tarumã, na Zona Oeste. Por cerca de 1h30, o aeródromo funcionou abaixo dos mínimos, segundo a assessoria de imprensa Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Ainda segundo a estatal, pousos e decolagens não foram afetados pela forte neblina. As atividades foram normalizadas às 7h29.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça-feira, o clima em Manaus será nublado a encoberto. Com temperatura mínima de 25º e máxima de 32º. Durante a tarde pode ocorrer pancadas e trovoadas, com ventos moderados.

Portal EM TEMPO