Forte neblina ocasiona cancelamento de voos em Manaus

O carnaval não será o mesmo para alguns usuários do transporte aéreo, que durante a madrugada deste sábado (25), pretendiam chegar à capital amazonense e decolar para outros destinos pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Devido à forte neblina, os passageiros de seis voos tiveram que ser cancelados.

A Assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou que a partir das 1h44 a pista de pouso foi interditada e somente foi liberada às 04h58. Neste intervalo, seis voos que pousariam em Manaus, foram alternados e necessitaram pousar nas cidades de Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Belém (PA). Outros seis voos que partiriam de Manaus a outros destinos foram reagendados para o restante do período da manhã de hoje.

O pedagogo Fabrício Rabelo, 29, foi um dos passageiros prejudicados. O voo dele, que estava previsto para chegar em Manaus às 04h10, foi cancelado meia-hora antes da aterrizagem no aeroporto Eduardo Gomes.

“Avisaram que a pista estava completamente coberta por neblinas e que o pouso não ocorreria. Naquele momento, os passageiros ficaram em pânico e pensaram que era uma turbulência. Ouve gritos por parte de crianças e famílias. A aeronave precisou retornar para Belém, todos ficaram preocupados pensando que não haveria combustível e temerosos por causa do caso do voo da Chapecoense. A empresa nos ofereceu um lanche no aeroporto de Belém e lá ficamos no aguardo até às 9h para um novo reembarque”, consternou.

Os principais voos afetados foram os com destino para o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, Cumbica, em Guarulhos (SP). Em período carnavalesco, os passageiros encontram dificuldades para readquirir novos bilhetes, pois algumas companhias somente puderam oferecer novos voos para o horário de 22h, deste sábado (25). Em virtude do feriado prolongado, os voos de domingo (26) para aterrissagem na capital paulista estão completamente lotados.

Conforme a Infraero, o cancelamento de voos na capital amazonense superou os registrados em outras capitais neste final de semana de carnaval no Brasil. Em todo o território nacional, dos 24 cancelamentos que ocorrem na última madrugada, seis foram no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO