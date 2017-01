Forte chuva derruba árvores e poste em Manaus

A chuva que atingiu Manaus, nesta terça-feira (17), derrubou várias árvores e um poste de iluminação pública. O trânsito ficou complicado em alguns pontos da cidade e houve congestionamento. Uma das árvores caiu em cima de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), situada do bairro Santa Luzia, na Zona Sul. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação recebeu 15 chamadas de tombamentos de árvores, que ocorreram em várias zonas da cidade. Na rua São Jorge, no bairro Santa Luzia, uma árvore caiu em cima da unidade de saúde e parcialmente sobre um veículo, que estava estacionado entre a UBS e o tronco.

Na rua Fonte Boa, no Colônia Terra Nova, na Zona Le¬¬ste, outra árvore caiu em cima de uma residência, mas também não houve registros de vítimas.

Trânsito

O Instituto Municipal de Engenheira e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) registrou tombamentos de árvores na avenida Guilherme Paraense, no Aleixo, na avenida dos Açaizeiros, próximo ao Instituto Federal do Amazonas (Ifam), no Grande Vitória, e na avenida Timbiras, Cidade Nova. O trânsito onde aconteceram as ocorrências ficou lento.

Também foi registrado o tombamento de um poste de iluminação pública, na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do Conjunto Tiradentes, Zona Leste.

Devido ao tombamento, o trânsito ficou parado no local. O poste impediu a passagem de veículos no sentido centro/bairro, segundo o Manaustrans.

Mara Magalhães

EM TEMPO