Forte chuva causa alagamentos em Manaus

A forte chuva, que atinge Manaus e a Zona Metropolitana desde a madrugada desta terça-feira (27), causou alagamentos, acidente de trânsito, queda de árvores e semáforos apagados. Até a 10h20, a Defesa Civil do município ainda não havia registrado nenhuma ocorrência oficial.

No bairro Cidade de Deus, na Zona Norte, as casas situadas na rua Tapiti ficaram todas alagadas. A dona de casa, Enedina Silva, 36, relatou que a casa onde mora fica alagada toda vez que chove.

“Sempre alaga a minha e as outras casas dessa rua. O pior é o odor da água que é muito forte. Tenho um neto de apenas com 1 mês e ele tem de ficar sentindo esse odor horrível. Há 8 anos passo por essa situação. Já pedimos ajuda para fazerem uma drenagem nesse igarapé, mas só fazem a limpeza. Porém, toda vez que chove acontece a mesma coisa. Não podemos comprar nada novo, porque toda vez que chove alaga tudo”, disse a dona de casa.

Também na Zona Norte, na rua 3, quadra 4, bairro Francisca Mendes foi registrado outro alagamento.

O Instituto Municipal de Engenharia de Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) registrou, nas primeiras horas do dia, apenas um acidente. Por volta das 8h58, uma pessoa, que não teve o nome divulgado, ficou levemente ferida após colidir a motocicleta, que estava conduzindo, com um carro. O acidente ocorreu na avenida Constantino Nery, nas proximidades do Terminal de Integração 1 (T1).

O semáforo da avenida Brasil com Cyrilo Neves, nas proximidades da sede do governo, no bairro Compensa, estava apagado. Os motoristas que trefegavam pela via estavam desorientados. Agentes do Manaustrans foram encaminhados para o local.

Em Presidente Figueiredo (a 115 Km de distância da capital), a forte chuva deixou a frente da cidade totalmente alagada. A situação causou prejuízos aos comerciantes que tem estabelecimentos no local. Também foram registradas quedas de árvores que deixaram algumas vias do município interditadas.

Veja vídeo:



