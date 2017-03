Forte chuva causa deslizamento de barranco e desabamento de casa

Por causa da forte chuva na tarde deste sábado (11) em Manaus, duas ocorrências graves foram registradas até às 14h, pela central 199 da Defesa Civil do Município. Até o momento, não há confirmação de feridos.

Na rua da Paz, conjunto Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte, houve deslizamento de barranco. Já na rua Sena, conjunto João Paulo, também na Zona Norte, as equipes de resgate foram acionadas para atuarem em um desabamento parcial de casa.

Em ambos os casos a Defesa Civil do Município informou que deslocou equipes para os locais com o intuito de avaliar todo o perímetro das áreas afetadas. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para o caso de deslizamento do barranco no Campo Dourado.

O CBM-AM informou ainda que foi acionado para atuar na remoção de uma árvore que caiu no conjunto João Paulo, e que a ação será feita após a chuva.

Isac Sharlon

EM TEMPO