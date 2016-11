Forte chuva causa alagamentos e deixa trânsito lento em Manaus

A forte chuva que atinge Manaus na manhã desta segunda-feira está causando alagamentos em, pelo menos, oito pontos da cidade. A atualização foi repassada pela Defesa Civil do Município às 8h24. Além disso, semáforos têm apresentado problemas e causado congestionamentos nas principais vias da cidade.

De acordo com a Defesa Civil, não há vítimas fatais nas ocorrências registradas pelo órgão e as equipes já estão atendendo os casos. As oito ocorrências são: três alagamentos na rua Duque de Caxias, no bairro Praça 14; rua 11, do conjunto Jardim Versalles e rua Joaquim Nabuco, no Centro. Há ainda dois riscos de desabamento de casas na rua Tarumã, também na Praça 14 e no beco São Domingo, no Presidente Vargas. As últimas ocorrências, até o momento, são um desabamento parcial de casa na rua Luiz Antony, Centro; um risco de desabamento de muro na rua Desembargador Machado, Alvorada e outro desabamento, de muro, no Santo Antônio.

Em uma das ruas do bairro Zumbi II, Zona Leste da cidade, uma árvore caiu em cima de um carro e bloqueia a via.

Nas últimas quatro horas, o pluviômetro, localizado na Compensa, já registrou 45 milímetros de chuva.

