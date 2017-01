Forte chuva causa alagações em diversos pontos de Manaus

A chuva deste domingo (29) em Manaus causou prejuízos em diversas residências. No total, a Defesa Civil do Município informou que até o fim da tarde de hoje contabilizou cinco ocorrências, entre alagações, risco de desabamentos de casas e barrancos. Até o momento não há confirmação de feridos.

O lixo jogado nas ruas fez o nível da água dos igarapés sofrer variações e alguns bueiros transbordaram. Com isso, diversos pontos na capital amazonense foram alagados, entre eles, ruas e casas. De acordo com a Defesa Civil, as chuvas intensas devem continuar até abril.

A formação de nuvens carregadas, com trovoadas e rajadas de ventos, foi detectada a 40 km da região norte de Manaus, no início da tarde, pelos radares do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Por volta das 13h, a chuva caiu sobre a capital amazonense e causou transtornos à população.

Na central 199 da Defesa Civil do Município, a equipe registrou três ocorrências de risco de desabamento de casas e dois desabamentos de muros. Todos os chamados foram para endereços situados na Zona Leste da cidade.

O bairro Armando Mendes, na Zona Leste, teve duas ocorrências; um desabamento de muro na rua 1 e um risco de desabamento de residência na rua Artur. A dona de casa e moradora da residência afetada, Deuslene Paulino, 48, disse que, no momento da chuva, almoçava com a família quando ouviu um grande estrondo e, então, deram contam que um muro tinha desabado.

“Quando o muro caiu, a água começou a entrar na minha casa. Foi um desespero total e aquela correria para tentar salvar os móveis e evitar maiores prejuízos. Minha casa ficou totalmente alagada. Por sorte alguns vizinhos ajudaram a retirar alguns móveis como sofá, colchões e alguns eletrodomésticos. Uma equipe da Defesa Civil veio ao local, mas disse que não pode fazer nada a respeito”, contou a dona de casa.

Em outra residência, situada no mesmo endereço, o metalúrgico Antônio Azevedo, 49, disse que água da rua invadiu a casa e inundou tudo, inclusive derrubando um muro. “Eu e meu filhos estávamos sozinhos. Por sorte a gente conseguiu tirar alguns móveis e trepar alguns objetos evitando, assim, que o prejuízo fosse maior”, frisou.

Na comunidade Novo Reino 2, bairro Tancredo Neves, Zona Leste, uma residência situada em região de rip-rap foi prejudicada pela força da água do igarapé que transbordou. Parte do sistema de drenagem do córrego ficou comprometida causando, assim, uma grande erosão.

Monitoramento

A Defesa Civil de Manaus informou que tem monitorado diariamente áreas de risco da capital. Bibiane Araújo, diretora de operações do órgão, destacou que o trabalho é feio com a ajuda de moradores de áreas de risco e pluviômetros.

“Temos acompanhado o registro dos nossos pluviômetros e também os de outros órgãos espalhados pela cidade. Quando a chuva passa de um volume considerado moderado, principalmente nas áreas de risco, o Núcleo de Proteção e Defesa Civil nas Comunidades (Nupdec) são acionados e eles nos ajudam com informações em tempo real nesses bairros, o que agiliza a resposta com a ida da equipe para esses locais”, disse a diretora.

Previsão

Outro reforço que ajuda na prevenção de risco é o alerta emitido pelo Sistema de Proteção da Amazônia, SIPAM, trazendo informações sobre a intensidade da chuva e direção, o que auxilia o monitoramento de áreas preocupantes.

“Quando recebemos o alerta, informamos todos os Nupdecs e também outras secretarias que atuam conosco na resposta de ocorrências”, conclui a diretora de operações citando a atuação das secretarias municipais de Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh), Limpeza Urbana (Semulsp) e Infraestrutura (Seminf).

Isac Sharlon

EM TEMPO

Com informações de Diogo Dias