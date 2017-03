Forró Peneirado agita pé-de-serra nesta sexta-feira

Acontece nesta sexta (24), no Alambique, a 1ª edição mensal do Festival de pé-de-serra. Com berço no nordeste, essa vertente do forró conquistou o chamado público ‘universitário’ da casa localizada na Avenida do Turismo, nº 5625, no Tarumã. O bar & cachaçaria abre ás 21h, com entrada no valor de R$ 30. Mulheres e nomes na lista VIP, não pagam até 23h.

O evento promete reunir forrozeiros apaixonados pela essência do ritmo. Quem comanda a festa é o Forró Peneirado, composto apenas pelos instrumentos tradicionais do gênero: a sanfona, o triângulo e a zabumba.

Tendo Celio Falcão e Alessandro Lima como vocalistas, a banda aproveita a ocasião para comemorar um ano de formação. O repertório terá músicas de nomes consagrados do autêntico forró pé-de-serra, como Luiz Gonzaga, Flávio José, Dorgival Dantas, entre outros. Além disso, a noite terá ainda a apresentação do Balanço da Sanfona, Segura Pizada, Forró Show e Forró do Mestre.

