Forró Ideal agita ‘Netão’ nesta quinta

No Forró do Netão, os grupos que se apresentam tocam desde o forró clássico de Luiz Gonzaga até o forró universitário e, para esta quinta (23), passam pelo palco as bandas Forró Ideal, Gang do Forró e Xiado da Xinela. O ‘point’ dos forrozeiros abre ás 22h e está localizado em frente ao Aeroclube, na avenida Professor Nilton Lins, Flores.

No show da Forró Ideal, os cantores George Silva e Ricardinho Cedraz vão lançar as novas músicas da banda: “Rala o bumbum no chão” e “Ó o gás”. Além disso, os hits nacionais “Olha a explosão” (MC Kevinho), “Você partiu meu coração” (Nego do Borel) e “Dia, lugar e hora” (Luan Santana), no ritmo de forró, são destaques do repertório dessa noite.

Os ingressos custam R$ 25 e mulheres não pagam até às 23h.

