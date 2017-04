‘Forró do Netão’ tem novo endereço a partir desta quinta

A festa semanal preferida dos forrozeiros ganha novo endereço a partir desta quinta (6). O ‘novo Forró do Netão’ será realizado agora no Arena Pub, na avenida Pedro Teixeira, próximo da Arena da Amazônia. Quem vai embalar essa estreia são as bandas Rabo de Vaca, Forró Festança, Banda Meu Xodó e Toinho & Forró Show.

O evento inicia às 22h, com ingresso no mesmo valor de R$ 25. Mulheres não pagam entrada até 23h e a ‘rolha’ também será liberada até esse horário.

Segundo o organizador, Roberto Marcelo, a mudança de lugar do projeto (que iniciou no Ton Biz e ficou por seis anos no Rancho Sertanejo) visa a melhoria em estrutura e atendimento aos frequentadores.

“Nesse novo espaço, o público terá um ambiente climatizado, estacionamento gratuito, e maior flexibilidade de preços. Quem for conferir essa nova fase vai poder confirmar o objetivo principal da Pimpão Entretenimento, que é oferecer atrações de peso, conforto e segurança em suas festas” afirma ele.

Com informações da assessoria