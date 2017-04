‘Fornecedor de drogas’ é preso no Parque Dez de Novembro

Bruno Batista Guerreiro, 23, foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (7), por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. O infrator foi interceptado na casa onde morava, situada na avenida Rio Negro, bairro Mauazinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo o delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP) Henrique Brasil, a polícia localizou o infrator após efetuar a prisão de Rodrigo Silva Muniz, 19, na manhã da última quarta-feira (5), no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. Na ocasião, foram apreendidas 42 trouxinhas de oxi, uma porção da mesma substância ilícita, uma porção média de cocaína e 18 trouxinhas de maconha do tipo skunk. Durante depoimento, Rodrigo informou que as drogas eram fornecidas por Bruno, morador do bairro Mauazinho.

“Após as declarações montamos campanha nas proximidades da casa de Bruno. Nós o abordamos no momento em que ele estava saindo do imóvel. Durante revista encontramos em posse do infrator duas porções médias de cocaína. Ao questionarmos a existência de mais entorpecentes na residência, Bruno confirmou que guardava mais drogas no lugar”, explicou Henrique Brasil.

Conforme o titular do 23º DIP, no interior da residência os policiais civis encontraram, dentro de um saco plástico que estava atrás de um roupeiro, no quarto do infrator, dois quilos de maconha do tipo skunk, além de uma porção média de cocaína, duas trouxinhas da mesma substância ilícita, vinte e nove munições de calibre 22 e dois cartuchos de calibre 20.

“Na unidade policial, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), constatamos que Bruno já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo, em 2012. Durante depoimento o infrator confessou envolvimento com a prática ilícita. Ele argumentou que comercializava entorpecentes para sustentar a família”, disse o delegado.

Bruno foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 23º DIP, o infrator será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Com informações da assessoria