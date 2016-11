Ford apresenta ao Brasil a versão mais forte do Mustang

Apesar de ainda não ter a versão que deverá ser vendida no Brasil, no final do próximo ano, a Ford apresentou como uma das grandes atrações no Salão Internacional do Automóvel de Paulo 2016 foi o Mustang Shelby GT350R. A versão mais ‘brava’ da linha, produzida em edição limitada, tem um motor V8 5.2, com potência de 533 cavalos (cv) e torque de 59 kgfm (quilograma força vezes metro) para as pistas e ruas.

Exibido na cor preta, com rodas de 19 polegadas de fibra de carbono, era um dos carros mais velozes entre todos os modelos expostos no Salão. O Shelby GT350R tem transmissão manual de seis marchas, tração traseira e diferencial Torsen de escorregamento limitado. Com aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora (km/h) em menos de 3,5 segundos, é um dos naturalmente aspirados mais rápidos do mundo. O ronco do seu sistema de escapamento com quatro saídas é uma experiência sensorial envolvente.

A adição da letra “R” no nome traduz as modificações feitas em relação ao modelo Shelby GT350 para otimizar ainda mais a sua performance. Além de sistemas de resfriamento da transmissão e do óleo, tem difusor dianteiro e aerofólio traseiro. A suspensão conta com suporte de alumínio, molas especiais e amortecedores adaptativos.

Na cabine, todos os equipamentos não essenciais foram retirados. Isso inclui ar-condicionado, bancos traseiros, som e estepe – que também podem ser adquiridos como acessórios. O objetivo é reduzir o peso e evitar distrações quando o piloto estiver concentrado na direção. Os bancos são de competição, com revestimento em couro e costura vermelha, contraste usado também nos distintivos e nas faixas da carroceria.

O Shelby é uma das versões transformadas do Mustang mais famosas do mundo. Criado pelo lendário Carroll Shelby, em parceria com a Ford, esse modelo foi astro de grandes produções cinematográficas de ação nos Estados Unidos.

Conversível

Para o salão, a marca também trouxe o Mustang GT conversível, outro modelo do esportivo para quem aprecia o máximo de interação com a paisagem. Seu motor V8 5.0 Ti-VCT gera 441 cv, com transmissão automática de seis velocidades. Vem equipado com bancos de couro com aquecimento e refrigeração, rodas de 18 polegadas, monitoramento de pressão dos pneus, sistema de monitoramento de ponto cego e controle eletrônico de estabilidade.

Tem também o Track Apps, com uma série de recursos voltados ao desempenho. Um deles é o Electronic Line-Lock, que mantém os freios dianteiros travados para o aquecimento dos pneus traseiros. Uma tela de 4,2 polegadas no painel reúne informações como acelerômetro com força g lateral e longitudinal, tempos de aceleração e contagem automática de partida.

Jornal EM TEMPO