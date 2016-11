Forças sírias capturam importante área rebelde em Aleppo

As forças do governo sírio e seus aliados capturaram um importante bairro de Aleppo oriental e várias áreas menores nesta segunda-feira (28), colocando grande parte do norte das áreas rebeldes da cidade sob controle do governo, informou a mídia estatal síria.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que as áreas capturadas pelas tropas do governo sírio incluem 10 bairros e mais de 3.000 prédios. O ministério disse em uma declaração que mais de 100 rebeldes depositaram suas armas e deixaram o leste da cidade.

Aleppo, a maior cidade da Síria e antigo centro comercial do país, vem sendo disputada desde 2012 e uma derrota dos rebeldes na cidade poderia representar um ponto de inflexão no conflito de cinco anos. Se as forças sírias capturarem todo o leste de Aleppo, o governo do presidente Bashar al-Assad estará no controle das quatro maiores cidades do país, bem como da região costeira.

A Sana, agência estatal de notícias da Síria, disse que as forças do governo capturaram o bairro Sakhour na manhã desta segunda.

Rami Abdurrahman, que chefia o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, disse que as forças do governo sírio capturaram cerca de 10 bairros nos últimos dias, colocando cerca de 30% dos bairros que estavam sob controle rebelde nas mãos do Estado sírio.

Milhares de moradores do leste de Aleppo deixaram a área desde sábado. A TV estatal disse que 3.000 pessoas, metade delas crianças, fugiram nas últimas horas. As imagens mostraram homens, mulheres e crianças em ônibus verdes sendo levados para áreas controladas pelo governo.

Mohammad Zein Khandaqani, membro do Conselho Médico em Aleppo, disse à Associated Press que “que a temperatura está caindo e a comida é escassa”. Ele acrescentou que alguns moradores estão se refugiando em mesquitas, enquanto outros se mudaram para casas de pessoas deslocadas em áreas mais seguras.

Ele afirmou que apesar de milhares de pessoas terem fugido para o governo ou áreas controladas pelos curdos em Aleppo, muitas ficaram porque são procuradas pelo Estado.

As Forças Armadas sírias reiniciaram a operação para retomar o leste de Aleppo há quase duas semanas, com a esperança de dar um golpe devastador na oposição. O jornal Al-Watan, ligado ao governo, indicou que o exército avança rapidamente.

De acordo com a publicação, a próxima etapa da operação seria “dividir a zona restante em distritos de segurança que podem ser facilmente controlados e capturá-los sucessivamente”.

O avanço “levará os homens armados a entregar-se (…) ou a aceitar a reconciliação nacional sob os termos do Estado sírio”, afirma o jornal.

Folhapress