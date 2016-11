ForçaChape é a hashtag mais usada no Twitter no mundo

Depois da queda do avião da equipe da Chapecoense de Santa Catarina, que resultou na morte de mais de 70 pessoas, a hashtag mais usada no Twitter em todo o mundo é a #ForçaChape, em solidariedade aos parentes das vítimas.

Times de futebol brasileiros, pessoas anônimas, artistas, empresas e muitos moradores da cidade de Chapecó fizeram suas homenagens pelas redes. Muitas mensagens de tristeza, dor, apoio e incredulidade tomaram conta das páginas na internet.

A página oficial do Flamengo no Twitter escreveu: vocês vão ficar para sempre no coração de todos nós. Vão com deus guerreiros.

Além do símbolo do time e da foto da equipe unida, uma das imagens mais postadas na internet é a do goleiro Danilo brincando com o filho em campo. Danilo foi resgatado ainda com vida depois do acidente, porém, morreu no hospital.

O acidente com o avião da equipe da Chapecoense e diversos jornalistas esportivos aconteceu na madrugada de hoje (29) próximo a Medellín, na Colômbia. A equipe viajava para Medellín, onde disputaria a primeira final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional, amanhã (30) à noite.

Aline Leal

Agência Brasil