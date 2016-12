Força tática realiza prisão de envolvido em cárcere de delegado na zona oeste de Manaus

Após denúncia anônima sobre um indivíduo perigoso que estaria intimidando e ameaçando a vizinhança com arma de fogo, policiais militares da força tática efetuaram às 22h30 do domingo (11) a prisão de na rua 5, n.50, comunidade São Francisco, Tarumã.

Junto com o infrator, foi apreendida uma arma de fogo tipo espingarda, calibre 32, escondida dentro de seu quarto, sendo este o mesmo armamento utilizado no roubo e cárcere privado de um delegado da polícia civil e sua família, que ocorreu em 10 de dezembro de 2016, em uma xácara, localizada no bairro Tarumã.

Durante a ação também foi apreendida uma pistola 40, modelo Tauros 24/7, pertencente a polícia civil, a qual havia sido roubada pelo infrator no dia do assalto ao delegado.

No momento da abordagem, ao avistar a equipe de policiais, Cleyton ainda tentou se fugir e se desvencilhar, jogando a pistola, sobre o telhado de uma residência. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria