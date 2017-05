Força Tarefa vai investigar desaparecimento de PM em Manaus

A Secretaria de Segurança do Amazonas emitiu uma nota, no início da noite desta segunda-feira (29), anunciando a criação de uma força tarefa para investigar o desaparecimento do soldado da Polícia Militar, Paulo Sérgio Portilho, 34, desaparecido desde a noite de sexta-feira (26).

Portilho sumiu após sair para fazer um serviço externo e não retornou mais. Ele pilotava uma motocicleta, modelo Lander, cinza, de placa NOX-7719, mas não chegou a aparecer no local marcado para o trabalho e nem retornou para sua residência.

Apesar das investigações, não há sinal do paradeiro de Portilho. Na nota, o secretário Sérgio Fontes deu uma declaração forte a respeito da possibilidade, ventilada, de Portilho ter sido alvo de um crime premeditado.

“Um atentado contra a vida de um policial fere o estado democrático de direito e não será tolerado”, disse Fontes.

A irmã do soldado, Márcia Portilho, disse que desconhece motivos para que Portilho pudesse ser morto, mas ressalta que ele sempre foi muito introspectivo.

“Desde pequeno ele sempre foi de falar pouco comigo e com a nossa outra irmã. No máximo, conversava com o melhor amigo, que está sempre aqui nos visitando”, disse.

A Secretaria de Segurança Pública se comprometeu a esclarecer os fatos o mais breve possível.

Nota PM

A Polícia Militar informou que o Comando da Instituição tomou conhecimento do desaparecimento do soldado, por meio dos familiares no último sábado (27). A instituição compõe a força tarefa para descobrir o paradeiro do militar.

Rumores

Boatos sobre a morte e esquartejamento do corpo do militar estão sendo divulgadas nas redes sociais em grupos do WhatsApp, mas não foi confirmado pela polícia.

Entidades se manifestam

Além da Secretaria de Segurança Pública e a PM, a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (ACS) também publicou nota em referência ao desaparecimento do soldado Portilho. No documento, a entidade reiterou que espera que as informações que circulam em redes sociais, sugerindo a morte do soldado, sejam apenas boatos e cobra rigor na punição aos envolvidos no desaparecimento.

Investigações

As frentes de inteligência das Polícias Militar e Civil têm trabalhado no caso. Embora não se tenham confirmação se o soldado foi morto, pertences dele foram encontrados nas proximidades do sítio da Vovó Maroca, no bairro Nova Cidade. Um par de tênis e o capacete, utilizado por Portilho, estavam em uma área de barranco. Os objetos foram confirmados como do soldado por familiares.

Raphael Sampaio

EM TEMPO