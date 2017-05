Força-tarefa prepara ações para Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM) – O Festival Folclórico de Parintins, festa que acontece todos os anos, sempre no final de junho na cidade de Parintins, a 369 km de Manaus,conta com uma força-tarefa organizada pelo governo do Estado, para que a cidade possa sediar o evento este ano. Uma comitiva de Manaus,comandada pelo líder do governo, deputado Sabá Reis (PR), representante do governador interino do Estado, David Almeida, esteve nesta segunda-feira (29) na ilha para verificar os preparativos e contribuir com ações preparatórias para o evento.

Integrada pelo secretário-executivo de Saúde, Antonio Carlos, secretário estadual de infraestrutura, Américo Goyraebe, secretário de Educação, Arone Bentes, a comitiva foi recepcionada pelos presidentes dos Bumbás Garantido, Adelson Albuquerque e do Caprichoso, Babá Tupinambá, além de vereadores e prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (PSDB).

Durante visita à cidade, secretários vistoriaram setores estratégicos, como a Arena Bumbódromo e setores relacionados ao Trânsito, Saúde e Educação.

Em relação à saúde, após visita aos hospitais Padre Colombo e o Hospital Regional Jofre Cohen, a comitiva anunciou que o governo do Estado deslocará mais duas ambulâncias para ampliar a frota do município. Aporte do Estado relacionado apenas à saúde em Parintins será R$ 222 mil.

A presidente da Comissão Organizadora do 52º Festival Folclórico de Parintins, Carla Viana, informou ao EM TEMPO on line que os trabalhos de preparação do evento estão adiantados. “A nossa parte na questão segurança, trânsito, organização da cidade, estamos fazendo”, afirmou.

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia já retornou a Manaus para tratar de outros assuntos relacionados ao Festival, com o governador do Amazonas, David Almeida.

Tadeu de Souza

EM TEMPO