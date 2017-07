Força tarefa desarticula esquema fraudulento de distribuição de água em Manaus

Policia desarticulou esquema criminoso-Fotos: Janailton Falcão

Uma força tarefa realizada pela Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Serviços (DECFS) e a concessionária Manaus Ambiental, desarticulou na manhã desta terça-feira (18), um esquema fraudulento de distribuição clandestina de água, no bairro Águas Claras, Zona Norte.

A ação que foi motivada após diversas fiscalizações no bairro, avistou neste primeiro momento da operação, que dez casas e um canteiro de obras de um residencial multifamiliar usufruíam sem pagar do serviço da concessionaria. Na oportunidade, foi constatado também, que todos esses ambientes inspecionados eram abastecidos por um único ponto irregular que distribuía água por meio de um cano e uma mangueira.

Manaus Ambiental realizou corte de água irregular no sistema

Leia também: Cresce número de furtos de cabos elétricos e de água em Manaus

Foi detectado ainda que, nenhuma das dez residências vistoriadas pela equipe da Manaus Ambiental, possuía cadastro na concessionaria. De acordo com o titular da DECFS, Felipe Vasconcelos Dias, o proprietário da obra, identificado apenas como Giovan, que não esteva no local no momento da operação, será intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimento sobre a fraude.

“Durante uma inspeção de campo, a Manaus Ambiental, identificou indicio de furto de água em casas construídas no mesmo modelo. Todas as residências possuem ligação de água, mas não são cadastradas na empresa. Fizeram o teste preliminar e observaram que é água da empresa e não de poço artesiano. Outras unidades residenciais do mesmo modelo estão sendo construídas e a obra é abastecida com a água da mesma origem das dez casas”, disse.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais:

Furtos de cabos deixam vários bairros de Manaus sem água neste domingo

População reclama de falta de água em vários bairros de Manaus

Prefeitura quer parceria com Manaus Ambiental para agilizar obras