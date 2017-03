Força Nacional segue em Manaus com aval do Ministério da Justiça

Mesmo sem um novo pedido oficial do Governo do Amazonas, homens da Força Nacional continuam atuando nos presídios, barreiras policiais e nas principais saídas de Manaus para reforçar a segurança na cidade, com a autorização do Ministério da Justiça. O prazo de permanência dos agentes na capital, era de 30 dias e expirou no dia 12 de fevereiro.

Conforme a informação repassada pela Secretaria de Estado de Comunicação Social (Secom), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), divulgou, no último fim de semana, que houve uma prorrogação da permanência da Força Nacional no Amazonas para que continue havendo o reforço na segurança do sistema penitenciário.

“A Força Nacional continua no Amazonas com a anuência do Ministério da Justiça. Mas, não confirmamos a informação de que houve um novo pedido do Governo do Amazonas para o presidente solicitando a prorrogação da permanência deles”, informou a Secom.

A vinda da Força Nacional para Manaus foi solicitada após as duas rebeliões que ocorreram no início deste ano, onde 60 detentos foram brutalmente mortos. À princípio, a determinação do Ministério Público era para que as tropas atuassem apenas nos arredores dos presídios e nas principais saídas de Manaus, auxiliando na captura dos 184 foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Prisional Antônio Trindade (Ipat).

Na ocasião, o Ministério informou que o Departamento Nacional Penitenciário (Depen) realizaria um diagnóstico das penitenciárias do Amazonas para propor um protocolo de segurança para estruturação do sistema e, um outro, para segurança nas revistas, atuação e treinamento operacional.

No combo de pedidos, o governador José Melo solicitou que fosse enviado ainda um helicóptero da Polícia Federal para auxiliar nas capturas e a realização de curso e a criação de um núcleo de inteligência, demandas previstas no Plano Nacional de Segurança.

Além disso, antes da solicitação do reforço da Força Nacional, Melo pediu o envio de tornozeleiras eletrônicas, scanners corporais e bloqueadores de sinal de celular.

Gerson Freitas

EM TEMPO