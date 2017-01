Força Nacional fica até fevereiro em Manaus

O Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União, nesta quinta (12), a portaria de número 3.383, que autoriza a permanência dos agentes da Força Nacional em Manaus pelo período de 30 dias. De acordo com o documento, o prazo começou a contar desde de ontem. A tropa apoiará nas ações de policiamento ostensivo e de rádio patrulhamento nos perímetros externos do Sistema Penitenciário do Estado do Amazonas.

A portaria prevê ainda que a operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Amazonas, bem como permissão de acesso aos sistemas de inteligência e ocorrências, no âmbito da segurança pública, durante a vigência da portaria autorizativa. O número de policiais disponibilizados pelo Ministério da Justiça obedecerá ao planejamento definido pelos entes envolvidos na operação.

Os 100 homens da Força Nacional desembarcaram em Manaus, em aviões Força Aérea Brasileira (FAB), na última terça-feira (10). Eles estão atuando nas unidades prisionais que formam o Complexo Prisional da BR-174, Centros de Detenção Provisório Masculino e Feminino (CDPM/CDPF), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde 56 internos foram mortos durante uma rebelião no último dia 1º.

A autorização do envio dos militares para o Estado do Amazonas ocorreu logo após o governador José Melo solicitar, por meio de oficio, a necessidade do emprego da Força Nacional no Estado, com o propósito de apoiar as ações do sistema de segurança do Amazonas no controle do Sistema Prisional.

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, os agentes que integram a Força Nacional começaram a atuar na quarta-feira (10), sendo 23 por turno de trabalho.

Ainda de acordo com o secretário, com a Força Nacional cuidando da segurança no lado de fora do complexo penitenciário da BR-174, policiais militares locais, que atualmente trabalham nisso, vão poder reforçar a proteção em outras áreas da cidade.

“Nossa intenção é que a Força Nacional fique no complexo da BR-174, onde temos cinco unidades prisionais. Se eles conseguirem resolver esse problema na segurança no lado de fora do complexo, vou ter um efetivo muito bom para proteger outras áreas, como a Unidade Prisional de Puraquequara e a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no Centro, e para fazer o policiamento ostensivo na cidade”, disse Sérgio Fontes.

Mara Magalhães

EM TEMPO