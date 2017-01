Força de segurança recaptura 77 fugitivos

O Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas divulgou um novo balanço do número de fugitivos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) recapturados em Manaus. Até às 18h desta quarta-feira (11), 77 presos foram pegos pelas equipes policiais da força de segurança do Estado.

Ainda de acordo com o órgão, que pertence a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os recapturados foram encaminhados novamente para as unidades prisionais do Estado.

As fugas ocorreram no último dia 1º, quando 72 presos fugiram do Ipat por um túnel e 112 do Compaj, que aproveitaram a movimentação da rebelião.

EM TEMPO