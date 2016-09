Força Aérea síria bombardeia terroristas em Aleppo

A Força Aérea da Síria realizou ataques em massa contra militantes em Aleppo e nos seus arredores, informou a agência Reuters, citando uma fonte militar síria.

Segundo a fonte, os ataques visaram a cidade de Khan Touman, ao sul de Aleppo, que permanece sob o controle de militantes. A operação “levou à eliminação de equipamento blindado e outros veículos de transporte, alguns deles equipados com metralhadoras”.

Ao mesmo tempo, a agência RIA Novosti informou que militantes lançam fogo de morteiros contra posições tomadas pelo Exército sírio na parte histórica da cidade.

Mais cedo, a fonte próxima ao Estado-Maior de operações militares em Aleppo, disse à RIA Novosti que as tropas sírias conseguiram afastar a frente de combate na cidade pela primeira vez em alguns anos. Segundo a fonte, as tropas sírias libertaram mais da metade do quartel Al-Farafira.

Agora, continuam os conflitos armados no quartel Al-Farafira. As tropas governamentais e soldados da milícia síria conseguiram fixar-se nos territórios libertados.

Recentemente, o comando do Exército sírio tinha anunciado o início da operação militar na parte leste de Aleppo, que está sob o controle dos terroristas.

Por Agência Brasil via Sputnik