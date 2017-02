Foragidos do Compaj são presos antes de roubar cofre em supermercado

Os foragidos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Isac Braga Silva, o ‘Bob’, 33, e Walisson Ferreira Lima, o ‘Maranhão’, 34, foram presos, na noite da quarta-feira (1º), na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte da cidade. Eles são suspeitos de tentar assaltar o cofre de um supermercado, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Na ocasião, a namorada de ‘Bob’, Denizia da Silva Moreira, 34, também foi detida.

Conforme a delegada titular do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Fernanda Antonucci, os envolvidos estavam planejando assaltar o cofre do supermercado. Eles recebiam informações privilegiadas de Denizia, que trabalhava no local.

“Estávamos procurando por foragidos desde a fuga em massa do mês passado. Então, recebemos uma informação de que o Bob e o Maranhão, estavam planejando assaltar o supermercado, até que na quarta (1°), encontramos eles junto com a Denizia, se preparando para o crime”, explicou.

No momento da prisão, os envolvidos estavam com dois veículos roubados no dia 26 de janeiro deste ano, sendo uma S10 preta, de placa PHB-3427, um Gol vermelho, de placa NOO-4372 e um Classic prata, de placa OAM-9876, alugado para o crime, além de uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, com 15 munições intactas.

“Os foragidos confessaram, em depoimento, que os carros seriam usados para a prática do crime. O curioso é que um deles estava com uma farda de segurança, para não levantar suspeita quando fossem ao supermercado e anunciassem o assalto. Iremos continuar nossa investigação, pois, novos envolvidos podem ser presos”, completou.

Segundo a polícia, Walisson responde pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de um investigador da Polícia Civil, ocorrido em 2011, e Isac, responde a dez processos criminais, incluindo roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Eles serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), e Denisia será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), ambos no no quilômetro 8 da rodovia BR-174. Os três foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito e associação criminosa.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO