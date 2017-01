Foragido que postou fotos da fuga em rede social é recapturado

Após ficar ‘famoso’ por registrar e postar imagens durante a fuga do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) na rede social Facebook, Brayan Bremer Quintelo Mota foi recapturado pela polícia, no fim da tarde desta segunda-feira (2), em Manaus. A informação foi confirmada pelos servidores do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que funciona como central de flagrantes na Zona Oeste.

A ação de recaptura foi realizada por policiais militares da 8ª Companhia Iterativa Comunitária (Cicom). A polícia não revelou detalhes sobre o local onde o foragido do sistema prisional foi localizado.

Brayan ficou conhecido nas redes sociais e foi personagem de diversos memes após registrar vários momentos da fuga. Ele ficou pouco mais de 24 horas foragido e postou três imagens na rede social. Em uma delas, ele aparece comendo jaca, no meio da mata, com outros fugitivos.

Apenas em uma publicação no facebook, o infrator recebeu mais de 30 mil curtidas e cerca de 10 mil compartilhamentos. No twitter, o caso gerou grande repercussão e ficou no Trendins Topics, onde teve alcance de mais de 8 mil tweetes.

Outros três foragidos foram recapturados, no início da noite desta segunda-feira (2), por policiais militares. A informação foi confirmada na sede do 19º DIP, onde a equipe de reportagem flagrou a chegada dos presos.

Na ocasião, um dos detentos reagiu à prisão e tentou fugir da delegacia, mas foi interceptado pelos policiais ainda no estacionamento do DIP. No entanto, os policiais militares e civis não quiseram revelar detalhes sobre os presos.

Os PMs disseram que os procedimentos administrativos serão realizados na sede da unidade policial e, na manhã desta terça-feira (3), os detentos serão encaminhados para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). Posteriormente, eles serão recolhidos para uma unidade prisional na capital.

A todo momento chegam viaturas policiais na sede do 19º DIP conduzindo detentos que são recapturados. A Polícia Militar informou que está realizando operações de buscas em todas as zonas da cidade, com o intuito de recapturar todos os foragidos do sistema prisional do Amazonas.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO