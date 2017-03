Foragido que gostava de se exibir com armas é recapturado

Flávio José Garcia Matos, 27, foragido da justiça do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi recapturado após denúncias. Ele, que gostava de aparecer em fotos portando armas, foi detido em uma residência, situada no conjunto Buritis, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, nesta segunda-feira (13).

Os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na viatura 6380, fizeram buscas pela área indicada pelos denunciantes e conseguiram localizar a casa onde Flávio estava. O suspeito foi abordado pela guarnição e ainda tentou reagir.

Flávio foi recapturado e estava portando uma espingarda caseira, calibre 20. Além disso, os policiais encontraram uma munição do mesmo calibre deflagrada, uma porção grande de oxi e trouxinhas de cocaína. A polícia também encontrou imagens do suspeito portando armas no aparelho celular apreendido com ele.

O infrator foi encaminhado ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) onde ficará à disposição da Justiça.

