Foragido acusado de roubo é recapturado pela Polícia em Manaus

O foragido da justiça Adriano Moraes Cardoso, 25 anos, conhecido como “Nego Chico” , foi recapturado em flagrante, por Policiais Militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (2ª Cicom), por volta das 13h desta segunda-feira (15), após ter sido abordado em atitude suspeita por policiais que realizavam rondas ostensivas na rua Universal, bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da Polícia, após abordarem o homem em atitude suspeita, consultaram a identidade dele no Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP). O homem foi identificado como foragido do sistema prisional. “Nego Chico” foi encaminhado ao 2º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será reconduzido ao presídio público onde continuará a responder pelo crime de roubo.

Com informações da assessoria