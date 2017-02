Foragido é recapturado por policiais da SSP-AM

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recapturaram, na tarde deste domingo (12), Walkeniton Barker Modesto, 34, na rua André Carneiro do Amaral (antiga São Luís), Educandos, Zona Sul de Manaus. A operação foi coordenada pela equipe de policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

Walkeniton estava foragido há mais de três anos do sistema semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). De acordo com os policiais, ele estava em frente a sua residência no momento da prisão e não reagiu. A equipe chegou até Barker após denúncia encaminhada ao número 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).

Para Orlando Amaral, secretário da Seaop, o resultado das denúncias encaminhadas à SSP-AM tem sido positivo.

“Estamos recebendo às demandas e indo em busca das informações. Com isso, estamos conseguindo obter êxito nas recapturas aos foragidos e também realizar apreensões de drogas, armas, munições, aparelhos celulares e outros materiais”, ressalta Amaral.

Walkeniton Modesto responde por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto desde 24 de setembro de 2012. Nesta segunda-feira (13), ele será reencaminhado ao Compaj para cumprir pena em regime fechado.

Os canais disponibilizados pela SSP-AM para denúncias são o 181 (Disque-Denúncia ) e o Whatsapp (92 9412-4431).

