Foragido é recapturado após roubar celular na Chapada

Fernando de Souza Brito, de idade não revelada, foi preso na tarde deste domingo (5), após roubar um celular na avenida Constantino Nery, Chapada, Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com informações do soldado Simon Jezini, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma mulher – de identidade não revelada – parou a viatura que fazia ronda pelas proximidades e relatou que foi roubada por “um homem moreno, que estava de bermuda, regata azul e que teria corrido em direção ao Boulevard”. Ao lado do soldado Cherman e do aspirante Bastos, os policiais se deslocaram para o local indicado pela mulher.

“Na área indicada, perguntamos de alguns pedestres se tinham visto alguém com as características descritas pela moça e nos indicaram uma região de mata que muitos usam para se drogar. Nos dividimos e conseguimos encontrá-lo”, relatou Jezini.

O soldado disse que o celular roubado da mulher não estava mais com Fernando. “Ele deve ter jogado no mato”, disse.

Ao chegarem na unidade policial, os PM’s fizeram uma consulta prévia e constataram que Fernando era foragido da Justiça.

“Ele confessou que saiu e realmente não tinha voltado mais para a prisão”, falou o soldado.

Em junho de 2015, Fernando teve um mandado de regressão de pena, expedido pelo juiz de direito Luis Carlos Valois, onde ficou decretado que o apenado voltaria para o regime semi-aberto.

Rosianne Couto

EM TEMPO