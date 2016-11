Foragido é capturado no Centro e confessa que fugiu de presídio por estar cansado de ficar preso

O foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Moacir Sales da Silva, 30, foi capturado na manhã desta sexta-feira (11), por volta das 11h, na avenida Eduardo Ribeiro, Centro da cidade, Zona Sul. Os policiais civis chegaram até Moacir após o recebimento de denúncias anônimas.

De acordo com o delegado titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Aldeney Goes, o infrator era considerado foragido do Compaj desde maio deste ano, onde cumpria pena, em regime semiaberto, por roubo majorado (com uso de arma de fogo) cometido em 2014.

“Nós nos deslocamos ao endereço indicado e conseguimos recapturar Moacir em via pública. Na delegacia constatamos que ele já responde a dois processos por crimes contra o patrimônio e possui mais uma condenação por roubo majorado. O infrator justificou, em depoimento, que estava cansado de estar preso e, por isso, decidiu sair para ganhar dinheiro e comprar um presente para o filho, que está doente”, afirmou Goes.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, Moacir será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria