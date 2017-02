Foragido do semiaberto é preso no Japiinlândia

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta quinta-feira (2), Damião de Lima Leandro, 23, foragido do regime semiaberto do sistema penitenciário do Amazonas. A prisão foi efetuada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) na residência de Damião, na rua Natal, Japiimlândia, Zona Centro-Sul de Manaus.

Damião estava foragido desde dezembro de 2016 quando conseguiu progressão do regime fechado para o semiaberto, e não retornou mais para o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Ele cumpria pena por tráfico e associação para o tráfico de drogas e será encaminhado de volta ao Compaj.

Os policiais da Seaop chegaram até Damião por meio de informações encaminhadas ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).

O secretário executivo-adjunto de Operações Integradas da SSP-AM, Orlando Amaral, destaca que as denúncias têm auxiliado tanto na recaptura de foragidos do dia 1º de janeiro quanto de outras fugas.

“Esse é um esforço conjunto de todos os órgãos de segurança em procurar manter a segurança da cidade, e com a ajuda da população estamos conseguindo recapturar esses foragidos”, ressaltou.

Todas as denúncias encaminhadas aos canais disponibilizados pela Secretaria de Segurança (181 e o whatsApp 92 9412-4431) são mantidas em sigilo. Este ano, 121 foragidos do Sistema já foram recapturados.

