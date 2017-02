Foragido do semiaberto do Compaj é recapturado no Campos Sales

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, nesta quinta-feira (23), Anderson de Lima Guimarães (30), foragido há mais de um mês do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na rua Juriti, bairro Campos Sales, zona oeste de Manaus.

A prisão de Anderson aconteceu após denúncia encaminhada ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM), de que Anderson estava praticando vários assaltos na cidade, utilizando uma moto vermelha e um carro Gol, de placas não identificadas. A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop). De acordo com Orlando Amaral, Anderson não resistiu à prisão.

“Quando chegamos ao local indicado pela denúncia ele estava na residência dos pais e não reagiu à prisão. O Anderson é foragido do regime semiaberto e foi denunciado também por praticar assaltos. Se alguém reconhecê-lo como assaltante, deve ir à uma delegacia para registrar a ocorrência”, destacou.

Anderson Guimarães cumpria pena por roubo e foi encaminhado novamente ao sistema prisional. Informações referentes a criminosos e foragidos podem ser encaminhadas aos canais disponibilizados 24h pela SSP-AM, o Disque-Denúncia 181 e Whatsapp (92) 9412-4431.

Com informações da assessoria