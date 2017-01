Foragido do Ipat é recapturado enquanto dormia no Viver Melhor

Conhecido como ‘Romarinho’, o fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Romário Silva dos Santos, 24, foi recapturado por volta das 8h desta terça-feira (31). O fugitivo foi pego na casa onde morava, na Zona Norte, por policiais do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Segundo Demetrius Queiroz, titular do DIP, a equipe soube do paradeiro do fugitivo após uma denúncia. Os policiais foram até o local – situado no residencial Viver Melhor, Santa Etelvina – e conseguiram efetuar a prisão de “Romarinho”, que estava dormindo.

À reportagem, Romário afirmou ser autor de cinco roubos e disse que fugiu pelo túnel no presídio horas antes do massacre que ocorreu no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). “Eu fugi porque não queria mais ficar preso. Ninguém gosta de ficar preso. Eu estava na casa da minha mãe me escondendo, mas sabia que alguém ia me achar”, disse. “Ele não ofereceu resistência, uma vez que estava dormindo na casa dele. Ele já praticou vários roubos, sempre armado e é considerado muito perigoso”, completou o delegado.

O fugitivo disse ainda que foi o xerife do Ipat, conhecido como “Mano Dudu”, quem chamou os presos para fugirem pelo túnel que, ainda de acordo com Romário, levou quatro dias para ser concluído e que os detentos escondiam o barro da escavação no teto das celas.

O suspeito passou por exames de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi reencaminhado ao Ipat.

Ana Sena

EM TEMPO