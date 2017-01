Fugitivo do Ipat é inspiração de jogo virtual disponibilizado na Play Store

Um aplicativo (APP), disponível na Play Store em formato para Android, está dando o que falar entre usuários das redes sociais no Amazonas. O jogo virtual retrata, de forma ‘divertida’, a fuga do detento Brayan Bremer do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no dia 1º de janeiro deste ano. Ele ficou conhecido mundialmente após registrar e divulgar em sua página pessoal no Facebook toda a saga que viveu na mata após sair do presídio por um túnel.

Disponível na versão 2.0, o jogo segue o mesmo estilo do famoso ‘Super Mário Bros’, considerado um clássico e lançado pela Nintendo em 1985. Para baixar o APP é necessário que o usuário tenha conta no Google e possua cadastro na Play Store. O Download, até o momento, é gratuito. Mas, na principal tela do jogo, há a opção ‘doação’ para usuários que queiram ajudar a equipe desenvolvedora do programa. Segundo os criadores do app, o objetivo da contribuição é melhorar os novos projetos.

Na descrição do produto consta a seguinte mensagem: “Brayan Bremer e seus amigos decidiram escapar da prisão e seu dever é ajudá-lo a pular os muros”.

Brayan vinha postando diversas mensagens na rede social, porém, as publicações foram excluídas do perfil após a grande repercussão.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) informou que Brayan Bremer continua foragido.

A reportagem baixou o aplicativo e verificou a dinâmica do jogo. A ação se dá com a fuga do personagem (que é inspirado no Bremer) por uma área de mata, parecida com a região onde o fugitivo aparece comendo jaca com outros detentos.

Isac Sharlon

EM TEMPO