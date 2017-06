Foragido do Compaj envolvido em roubo é recapturado no Lírio do Vale

Alessandro de Souza Mendes, de 24 anos foi preso na manhã desta quarta-feira(21), pela equipe de investigação do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta das 7h. O foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) estava na casa em que morava, localizada na Rua José Furtuoso, bairro Nova Esperança, Zona Oeste da capital.

Conforme o delegado titular da unidade policial, Paulo Benelli, a equipe de investigação chegou até o jovem após um programa televisivo exibir imagens de roubo ocorrido no dia 10 de junho deste ano, a uma loja de assistência técnica situada na Rua Canopus, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Na ocasião, Alessandro estava em posse de arma de fogo e o comparsa dele, um homem ainda não identificado, pegou dinheiro e objetos do local. Após o roubo a dupla empreendeu fuga. “A partir do vídeo conseguimos identificar Alessandro. Em seguida nos deslocamos à residência do infrator, onde ele foi preso. Durante revista no interior do imóvel encontramos uma pistola, calibre 380, com a numeração suprimida”, explicou Benelli.

O delegado ressaltou, ainda, que durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) os policiais civis constataram que Alessandro era foragido do regime semiaberto do Compaj e responde na Justiça a vários processos por roubo. Também havia, em aberto, um mandado de prisão em nome do infrator pela Vara de Execuções Penais (VEP).

Alessandro foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e indiciado por roubo. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial o infrator será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul. Conforme Benelli, o mandado de prisão em nome do jovem também foi cumprido e os responsáveis pela VEP devidamente comunicados.

Com informações da assessoria