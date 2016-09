Foragido do Compaj envolvido em roubo é preso na Zona Norte

Maurício Farias da Mata, 24, foi apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) nesta terça-feira (27). O homem foi preso nesta segunda-feira (26), por envolvimento em roubo em uma residência localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus ainda no dia 14 de setembro deste ano. O indivíduo foi interceptado enquanto caminhava pela avenida Torquato Tapajós, também na Zona Norte.

Conforme a delegada adjunta da DERFV, Sansha Sodré, no dia do roubo, Maurício e dois comparsas, ainda não identificados, invadiram uma casa, trancaram os moradores do imóvel em um cômodo e pegaram um notebook, dois aparelhos celulares e documentos pertencentes às vítimas. No momento em que deixavam o local os infratores levaram o carro da família, modelo Onix, de cor preta e placas PHG-6903. Durante a ação, eles estavam munidos de armas de fogo.

“Maurício disse que já tinha passado em frente ao lugar dias antes de cometer o crime e que, na ocasião, observou a facilidade em entrar na casa. Ele argumentou que estaria devendo R$ 2 mil a um dos comparsas e que, por conta disso, teria planejado o delito. O jovem pegou o carro do pai emprestado, também modelo Onix, de cor preta, e aproveitou que o portão da residência estava aberto para invadir o imóvel”, explicou Sansha Sodré.

A delegada adjunta da Derfv afirmou, ainda, que durante as investigações os policiais civis descobriram que Maurício estava foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena por roubo. Ele também já tinha passagem por receptação. O jovem foi reconhecido pelas vítimas como um dos indivíduos envolvido no roubo.

“Maurício confessou, em depoimento, participação no crime. Ele argumentou que os objetos roubados, bem como o veículo levado da família, estavam em posse de um dos comparsas dele. As diligências em torno do caso irão continuar, pois pretendemos prender os outros dois infratores envolvidos no delito”, disse a delegada adjunta.

Maurício foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele foi conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa.

Com informações da assessoria