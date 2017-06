Foragido do Compaj é recapturado no Novo Israel

Jean seguida será reencaminhado ao Compaj para cumprimento de pena – Liz Souza/SSP-AM

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) prendeu na manhã desta terça-feira (27), o foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Jean de Souza Porto (23). A prisão ocorreu após denúncias ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM), que indicavam a localização do homem.

No momento da prisão, Jean estava escondido embaixo de uma cama, na residência de familiares, na Rua São Mateus, no bairro Novo Israel, zona Norte da capital. Ele responde a três processos por roubo e estava foragido desde 14 de maio deste ano.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a população estava incomodada com os constantes roubos praticados pelo foragido. “Além de ser foragido, a denúncia indicava que Jean estava praticando vários roubos no bairro. Pedimos que se alguém reconhecer o Jean ou foi vítima dele, que compareçam à delegacia para registrar a ocorrência”, disse.

Jean de Souza foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito e em seguida será reencaminhado ao Compaj para cumprimento de pena.

Com informações da assessoria