Foragido do Compaj é recapturado em operação da SSP

O foragido Dalton Oliveira Aguiar, 24, foi recapturado na noite desta quarta-feira (7), durante a operação ‘Transporte Seguro’, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A ação foi coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop) na zona Centro-Sul de Manaus.

Dalton estava foragido desde 2014 do regime semiaberto do Complexo Prisional Anísio Jobim (Compaj), localizado na Rodovia BR 174, Km 8, em Manaus.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações, Orlando Amaral, a prisão ocorreu durante uma abordagem em um terminal de ônibus da Constantino Nery. “Os policiais da Seaop avistaram o suspeito, realizaram os procedimentos de revista e identificaram que o mesmo era foragido. Ele foi conduzido para o 1° Distrito Integrado de Policia (DIP), para que os procedimentos cabíveis fossem realizados”, explicou.

A Operação “Transporte Seguro” percorreu todos os terminais e diversas plataformas de ônibus da capital, além de realizar patrulhas e abordagens em várias áreas da cidade, com barreiras fixas montadas nas principais vias e rondas ostensivas em pontos estratégicos. Durante a operação, a SSP-AM parou ônibus, realizou vistorias nos veículos, revistas e orientou passageiros.

As ações da SSP-AM visam coibir assalto a coletivos. “Trabalhamos para reforçar as ações ostensivas da polícia com operações como essa, visando a redução de assaltos a coletivos, paradas de ônibus e terminais da cidade”, explicou o secretário Orlando Amaral.

A operação tem sido realizada em diversas zonas de Manaus e terá continuidade nos proximos dias.