Foragido do Compaj é recapturado após flertar e ameaçar mulher na internet

A equipe de investigação do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) recapturou, na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 14h, o foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) Irlaliel Sobrinho dos Santos, 25, denunciado por ameaça e injúria.

De acordo com a autoridade policial, o infrator foi interceptado em um mini shopping localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste da capital. O fato ocorreu após uma mulher procurar a equipe do 8º DIP para relatar que estava sendo ameaçada de morte pelo indivíduo, por não querer manter um relacionamento afetivo com ele.

“Irlaliel passou a vigiar a vítima nas redes sociais e, posteriormente, começou a enviar textos à mulher com conteúdo ameaçador, por meio de um aplicativo de celular. O infrator ainda se passava por investigador da Polícia e afirmou que alguém estaria tentando matá-la”, explicou o delegado Demetrius Queiroz.

O delegado ressaltou, ainda, que durante consulta feita ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi constatado que Irlaliel já havia sido preso por violência doméstica. A ocorrência foi formalizada por uma ex-companheira dele. Na ocasião, ele tentou enforcá-la. O foragido do Compaj também responde na Justiça por ameaça, incêndio, disparo de arma de fogo e lesão corporal.

Irlaliel foi autuado em flagrante por ameaça e injúria. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria