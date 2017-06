Foragido do Compaj é preso no Santa Etelvina

Homem é suspeito de tráfico de drogas no bairro- Foto: Divulgação

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta terça-feira (20), o foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), João Victor Gonçalves de Sousa (23), acusado de roubo a uma residência no bairro Flores em 2015 e receptação de veículo roubado em 2016. A prisão ocorreu na Rua Oito de Dezembro, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital.

Segundo denúncias, João ainda estaria comercializando drogas naquele local. A prisão foi efetuada por uma equipe da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop). O foragido não ofereceu resistência durante a abordagem.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a população estava incomodada com a suposta venda de drogas no bairro. “Além de ser foragido do Sistema Prisional, ele foi denunciado por estar atuando no tráfico de drogas, porém, no momento da prisão, não encontramos substancias entorpecentes com ele”, disse.

O homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exame de corpo de delito e em seguida será encaminhado de volta ao Compaj para cumprimento de pena.