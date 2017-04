Foragido do Compaj é preso no João Paulo

O foragido da justiça Alexssandro da Silva Oliveira, de 24 anos, foi preso na noite desse domingo (2), por uma equipe da Rocam, em uma casa localizada no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares, o suspeito foi preso após uma denúncia anônima. Durante a prisão foi constado que o suspeito é foragido do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no Km 8 da BR-174.

Alexssando fugiu da unidade prisional no 1ºde janeiro deste ano, durante a rebelião que deixou mais de 50 pessoas mortas.

O foragido foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e após os procedimentos necessários será levado, novamente, para o Compaj, onde ficará à disposição da justiça.

