Foragido do Compaj é preso escondido em forro de casa no Santa Etelvina

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta segunda-feira (03), o foragido do semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Francisco Lidioney Araújo Barbosa, vulgo “Moicano”, de 27 anos.

Durante a abordagem, os policiais acharam Francisco escondido no forro da casa, tentando fugir pelo telhado. O preso estava foragido desde 21 de fevereiro deste ano, onde cumpria pena por latrocínio e roubo. Francisco Lidioney também é condenado por furto.

A prisão de Francisco foi efetuada na casa de familiares, localizada na rua e beco Eliete Silveira, bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital, por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), após denúncias ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM).

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, a família tentou ajudar na fuga.

“Quando os policiais chegaram à residência, os familiares demoraram em abrir a porta no intuito de ganhar tempo para que ele fugisse, mas a equipe agiu de forma rápida e conseguiu prender o foragido. Além disso, a população também havia denunciado o suspeito por estar atuando no tráfico de drogas, cometendo roubos furtos no local e de ser suspeito pelo homicídio de um rapaz naquele bairro”, disse.

