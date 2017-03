Foragido do Compaj é preso com arma de fogo e documento falso na Raiz

Tiago de Araújo, 26, foi preso na manhã desta quinta-feira (23), por trás do Prosamim Gilberto Mestrinho, no Bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. Ele estava foragido do regime semiaberto, desde janeiro, do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Segundo informações do delegado titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Demetrius Queiroz, os policiais civis da Equipe Raiz localizaram o suspeito na Ponte do Peixe, após denúncia por meio do 181. Na ocasião, ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, uma pistola calibri 40 e uso de documento falso.

A autoridade policial informou que Tiago já responde por roubo majorado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a abordagem, o sujeito não reagiu. Tiago foi apresentado no 8º Dip e será encaminhado para audiência de custódia.

