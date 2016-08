Foragido de Justiça é preso em hospital de Manaus após se envolver em acidente de trânsito

O foragido de Justiça Anselmo Pereira dos Santos, 36, conhecido como ‘China’, foi preso nesta quarta-feira (3), no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Déborah Barreiros, titular da do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão do infrator ocorreu no momento em que ele deixava a unidade hospitalar, onde estava internado há cerca de vinte dias, após se envolver em um acidente de trânsito na capital.

“Recebemos uma denúncia anônima informando que um fugitivo do sistema prisional do Estado estaria naquele hospital. Demos início às diligências e constatamos a veracidade da informação. Na delegacia foi constatado que ele era foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena por roubo e tráfico de drogas”, explicou.

Déborah Barreiros acrescentou que ‘China’ também é investigado por cometer vários roubos pela cidade. “Pedimos a todos que tenham sido vítimas de Anselmo que nos procurem no 5º DIP, localizado na rua Luís de Camões, bairro Santo Antônio”, disse a delegada.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Anselmo será reconduzido ao Compaj, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

