Foragido da Justiça é preso por latrocínio no bairro Novo Aleixo

Júnior Coutinho Avelar, 30, foragido do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por latrocínio (roubo seguido de morte). A prisão foi noticiada à imprensa, nesta quarta-feira (26), e homem foi interceptado na rua Rio Ariaú, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Christiano Castilho, a equipe de investigação chegou até o infrator após receber denúncia anônima informando que um foragido da Justiça estava em posse de um carro roubado, modelo S10. Em seguida os policiais civis iniciaram as diligências em torno do caso.

“Após duas semanas de investigações montamos campana nas proximidades da casa do infrator e o prendemos em via pública. Identificamos também que a placa do veículo que Júnior estava dirigindo estava adulterada”, explicou Castilho.

O delegado ressaltou, ainda, que a ordem judicial por latrocínio em nome de Júnior foi expedida no 21 de fevereiro deste ano, pelo juiz Márcio Nascimento Albuquerque, da Vara de Execuções Penais (VEP). Na delegacia foi constatado, durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que o homem também já tinha passagem pela polícia por roubo.

Júnior foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial ele foi reconduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria