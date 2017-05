Foragido da justiça é preso no União da Vitória

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) recapturaram, na manhã desta quarta-feira (3), o foragido do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), Darlan Pantoja da Silva, 19, em uma quitinete onde ele residia com sua companheira, na rua 28, bairro União da Vitória, Zona Oeste de Manaus.

Darlan Silva estava foragido desde o dia 1º janeiro deste ano e resistiu à prisão. Ele responde pelos crimes de roubo, roubo seguido de sequestro e corrupção de menores e será encaminhado novamente ao Sistema Prisional do Estado.

Ele foi preso por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), após denúncia ao 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM), que indicava que no local havia um foragido da justiça.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, ao chegar ao local informado pela denúncia, a equipe encontrou Darlan em uma quitinete alugada. “Quando os policias chegaram à residência, Darlan tentou fugir pulando pelo muro, mas foi alcançado pela equipe da Seaop, que conseguiu prendê-lo cercando todo o perímetro. Conseguimos tirar mais um criminoso de alta periculosidade das ruas da cidade”, disse.

Ainda segundo Orlando Amaral, denunciantes informaram que o foragido causava tumultos na vizinhança. “Segundo a denúncia, Darlan era acostumado a consumir drogas todos os dias com outras pessoas na instância onde morava e chamava atenção por causar tumultos”, comentou.

